Sterk GA Eagles sluit jubileumfeest af met vrolijke noot en memorabel eerbetoon aan 100 jaar Vetkampstraat

In dagen van nostalgie is het fijn mijmeren. Op de plek waar Bert van Marwijk, Bep en Edu Haes, John Oude Wesselink, Jo Körver, Dick Schneider, Leon de Kogel en honderden anderen de afgelopen decennia glorieerden, was Go Ahead Eagles zondagmiddag verantwoordelijk voor een nieuw stukje geschiedschrijving.

Honderd jaar na het debuut aan de Vetkampstraat tegen VOC deed de Deventer ploeg hetzelfde als een eeuw geleden: ruim winnen. Was destijds Gerrit Prinsen de gevierde held, dit keer waren het de uitblinkers Bradly van Hoeven en Luuk Brouwers die zorgden voor de slagroom op de toch al dagen zo smakelijke taart. In het vrolijke feestweekend noteerde GA Eagles voor het eerst meer dan 70 punten in het betaalde voetbal en bleef trainer Kees van Wonderen met zijn ploeg op koers voor nog veel meer moois.