Sterk Go Ahead Eagles wipt Almere City uit KNVB-beker

REACTIE Voor Edqvist is eerste doelpunt kers op de taart

22:55 Op de vraag of hij het predicaat Man of the Match verdiende, reageerde Adrian Edqvist bescheiden. Feit was dat de Zweedse vleugelspeler dinsdagavond een van de aanjagers was van een sterk Go Ahead Eagles. Met een doelpunt tegen Almere City als kers op de taart.