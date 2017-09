Sterk Go Ahead grijpt tegen Almere City FC de eerste zege

Werkhoven maakt basisdebuut voor getergd GA Eagles

28 september In een emotionele snelkookpan moet Go Ahead Eagles vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de Adelaarshorst de weg naar boven zien te vinden in de Jupiler League. Het oproer kraait en de aanhang eist maar één ding van hun trots: winnen van Almere City.