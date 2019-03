Sterk middenrif GA Eagles zorgt voor perfecte omlijsting van bijzondere avond

Natuurlijk schrok trainer John Stegeman vorige week van het sportieve kasteeldrama in Rotterdam. Zijn anders zo stabiele elftal zakte collectief door de ondergrens tegen Sparta. Maar net als eerder na zeperds tegen Telstar, Jong PSV, Roda JC en FC Eindhoven herpakte GA Eagles zich een speelronde later met een overwinning. Het tekent de kracht van Go Ahead, dat misschien niet de gedroomde kampioensploeg heeft, maar wel beschikt over voetbalvernuft en de juiste dosis mentale weerbaarheid. Zelfs het wegvallen van sterkhouders Jeroen Veldmate en Jeff Stans kreeg het elftal niet van de leg. Julius Bliek toonde zich verdedigend een waardig vervanger van zijn aanvoerder, al heeft de Zeeuw voetballend nog een wereld te winnen. In de opbouw wist Bliek echter de stoïcijnse Gino Bosz naast zich. De tegen Sparta nog falende centrale verdediger herstelde zich - zonder te excelleren - tegen MVV en beloonde het vertrouwen van zijn coach.

Volledig scherm Paco van Moorsel was een van de uitblinkers bij Go Ahead Eagles © W Vzoeren

Sleutel

De sleutel van de poort tot eerherstel lag vrijdagavond echter in handen van het middenveld van GA Eagles. Istvan Bakx, Paco van Moorsel en Richard van der Venne waren de aandrijfas van de Deventer formatie, die na een angstige eerste omgang na rust het gas vol open gooide. Met Van Moorsel die als slimme en uitstekende architect van het aanvalsspel wederom aantoonde dat hij als aanvallende middenvelder veruit het beste tot zijn recht komt. Van Moorsel vond de gaten, zette de flanken aan het werk en dook regelmatig op achter Thomas Verheydt. De noeste en hardwerkende spits was bij zijn rentree na een hielblessure weliswaar ongelukkig in zijn acties voor het doel, hij is de kapstok van het Deventer spel. Toch had Verheydt moeten scoren uit een van de vele ballen die zijn kant op kwamen vanaf de flanken, waar de vleugelverdedigers Roland Baas en Julian Lelieveld defensief en opstomend langs de zijlijn een prima optreden leverden.

Uitblinker

Maar de onbetwiste uitblinker bij Go Ahead was Istvan Bakx. Als controleur in de rol van Stans maakte hij het aanvalsspel van MVV – dat met Schroijen, Van den Hurk en Croux toch over een aardige frontlinie beschikt – nagenoeg onschadelijk. Steeds kreeg Bakx er een voetje tussen, waardoor GA Eagles amper kansen weggaf. Ook opbouwend is Bakx de rustgevende factor in balbezit. Een uitverkiezing man van de wedstrijd laat de wenkbrauwen niet zelden fronsen in Deventer; Bakx was ditmaal de juiste keuze. Al verdiende heel Go Ahead na het natte pak van een week eerder een pluim. Met dank aan de scorende seizoensdebutant Bruno Andrade en Maarten Pouwels, die eind augustus voor de laatste keer doeltreffend was in Maastricht. In blessuretijd verstierde hij ook vrijdag de avond van de blunderende MVV-keeper Koopmans.

Volledig scherm Maarten Pouwels scoort de 2-0, doelman Luuk Koopmans van MVV kijkt de bal na. © W Vzoeren

Bijzaak

En dus eindigde een onrustige Deventer voetbalweek met een lach. Op een avond waarop de traan dichtbij was en maar weer eens heel duidelijk was dat voetbal slechts een bijzaak in het leven is. Het emotionele eerbetoon van GA Eagles aan de zieke clubicoon Richard Thannhauser voor de wedstrijd was even hartverwarmend als indrukwekkend. Met dank aan een meelevende Adelaarshorst, waar de overwinning een perfecte omlijsting vormde.

CIJFERS GA EAGLES

Verhulst 6

Lelieveld 7

Bosz 6,5

Bliek 6,5

Baas 7

Bakx 7,5

Van der Venne 7

Van Moorsel 7,5