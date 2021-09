Sterk spelend GA Eagles krijgt alle lof, maar de punten zijn toch voor PSV

wedstrijdverslagDrie dagen na de gewonnen IJsselderby tegen PEC Zwolle toonde Go Ahead Eagles zich opnieuw van z'n beste kant. In een zeer aantrekkelijk duel tegen topploeg PSV had de sterk spelende ploeg van Kees van Wonderen een resultaat verdiend, maar net als eerder thuis tegen Heerenveen kwam het er niet. Een schitterende treffer van Inigo Cordoda werd vlak voor tijd teniet gedaan door een rake kopbal van Marco van Ginkel: 1-2.

Bij GA Eagles een aantal wisselingen ten opzichte van de gewonnen IJsselderby van zondag tegen PEC. Inigo Cordoba maakte zijn basisdebuut in de ploeg van Kees van Wonderen, waar ook Giannis Botos aan de aftrap verscheen. De Griek maakte tegen PEC de winnende goal. Marc Cardona begon wederom als centrumspits, terwijl Boyd Lucassen zijn opwachting maakte als rechtsback. Mats Deijl verhuisde daardoor naar de bank, waar ook Ogechika Heil en Martijn Berden plaatsnamen.

Spaanse tandem

GA Eagles ging fel van start en verstopte zich niet tegen de Eindhovense titelpretendent. In een eerste halfuur dat continu boeide, voetbalde de ploeg van Van Wonderen zeker drie grote kansen bijeen, telkens met een Spaans eindstation. Cardona en Cordoba waren blij vlagen ongrijpbaar voor de defensie van PSV, alleen verzuimden zij te scoren. Cordoba schoot van dichtbij over nadat hij de bal via Cardona had ontvangen en vond even later Joel Drommel op zijn weg. Cardona mikte de bal - na een schitterend hakje van Botos - voorlangs.

Effectiever

De Deventer storm was hevig, alleen was het jammer dat PSV zich aan de andere kant wat effectiever toonde. De 0-1 van Cody Gakpo na een kwartier - op aangeven van Doan - voelde bijna achteloos. Toch was het voor GA Eagles een flinke les in doeltreffendheid. Het gevoel beklijfde dat de thuisploeg in de eerste helft minstens een bal achter Drommel had moeten schieten.

Heerlijke goal

Kennelijk had Cordoba zich dat in de rust ook gerealiseerd. Met een heerlijke goal maakte hij zijn twee misperen uit het eerste bedrijf goed in de 55ste minuut. De Spanjaard werd op links weggestuurd door Rommens, bij PSV leek iedereen een voorzet te verwachten. Maar Cordoba knalde onderkant lat gewoon snoeihard raak, de meer dan verdiende 1-1 voor GA Eagles.

Direct daarna kreeg Botos al een grote kans op 2-1. PSV was het helemaal kwijt, terwijl GA Eagles met het publiek erachter juist helemaal opleefde. Een stunt hing in de lucht. Van Wonderen bracht met Lidberg, Berden en Heil vers bloed voor Cardona, Cordoba en Oratmangoen.

PSV drong in de slotfase - nadat onder anderen Madueke al (geblesseerd) naar de kant was gegaan - wel aan in de jacht op de winnende en hoe onverdiend ook, kreeg die ook nog. Marco van Ginkel knikte vlak voor tijd raak na een hoekschop. Diep in blessuretijd liet Lidberg nog een mogelijkheid op resultaat liggen. Waardoor PSV er als een dief in de nacht met de 1-2 vandoor ging en GA Eagles wederom niets anders restte dan veel lof, maar geen punten.

GA Eagles - PSV 1-2 (0-1). 15. Cody Gakpo 0-1, 55. Inigo Cordoba 1-1, 86. Marco van Ginkel 1-2. Scheidsrechter: Nijhuis. Gele kaart: Max, Obispo (PSV).

GA Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens (90+2. Bourhane); Oratmangoen (60. Heil), Cordoba (60. Berden), Botos (81. Deijl); Cardona (60. Lidberg).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.