Sterke beloftenploeg GA Eagles voor middagduel in Almelo

Stegeman: ‘Zakelijke overwinnin­gen zijn ook heel belangrijk’

24 augustus Trainer John Stegeman was niet tevreden over het spel dat zijn ploeg had laten zien tegen FC Eindhoven (1-2 winst). ,, Maar ik word wel blij van de strijd die de ploeg weer heeft getoond. Dat we daarmee ook wedstrijden kunnen winnen, geeft me een goed gevoel.”