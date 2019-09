Sterke start in eerste divisie voor gepromoveerde jeugd GA Eagles

VIDEO Volwassen Mertens merkt bij GA Eagles niets van Hollandse arrogantie

6 september Het is nog even zoeken naar de juiste namen bij de juiste medespelers. Maar de man die tien dagen geleden amper wist van het bestaan van Go Ahead Eagles, heeft zichzelf in korte tijd laten gelden bij de Deventer club. En dus verrast de volwassen acterende, maar pas 19-jarige Belg Jenthe Mertens met een basisplaats tegen Excelsior.