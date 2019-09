Sterke tweede helft helpt GA Eagles aan uitzege bij TOP Oss

GA Eagles heeft een voorlopig einde gemaakt aan de verliespartijen in uitwedstrijden. De Deventenaren versloegen zaterdagavond Top Oss met 1-2. En dat was vooral te danken aan een sterke tweede helft.

Want voor de rust maakte de ploeg van trainer Jack de Gier totaal geen aanspraak op een goed resultaat. Het was TOP Oss dat domineerde en de beste kansen kreeg. Na dik twintig minuten was het al raak voor Ossenaren toen GA Eagles-doelman Hobie Verhulst opzichtig in de fout ging. Zijn teamgenoot Sam Beukema verdedigde niet goed uit na een Osse voorzet en kopte de bal recht omhoog. Daar had de 1.92 meter lange Verhulst alle mogelijkheid om de bal simpel te vangen, maar de Osse aanvaller Lars Hutten (ruim tien centimeter korter) ging het duel met de keeper aan. Het mocht allemaal van arbiter Ruperti, waarna Verhulst volledig mistastte en de bal via zijn rug alsnog in het doel rolde: 1-0.

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was bij GA Eagles immens. De ploeg van De Gier kwam als herboren uit de kleedkamers. Met het inbrengen van de nieuwe spits Maecky Fred Ngombo kwam er nieuw elan in het elftal van GA Eagles en dat wierp na een uur zijn vruchten af.

Onzichtbaar

De in de eerste helft totaal onzichtbare Richard van der Venne, die in Oss woont, tekende na een uur spelen voor zowel de gelijkmaker als de voorsprong voor GA Eagles en zette daarmee de wedstrijd volledig op zijn kop. Want ineens waren het de Deventenaren die de beste kansen kregen en de Ossenaren die achter de bal aanliepen.

Daar was een tactische ingreep van De Gier voor nodig in de rust, die niet alleen de falende Franse spits Rabillard verving, maar ook in de achterste linie aanpassingen deed. Linksback Abdat mocht naar de kant, Bannink kwam er in maar speelde veel meer naar voren. Aanvoerder Lieftink verkaste van het middenveld naar de laatste linie om meer voetbal in het Deventer spel te krijgen.

Revanche

Dat lukte wonderwel, al verkaste Lieftink met een kwartier te gaan weer naar het middenveld toen Elso Brito binnen de lijnen verscheen en aanvaller Jaroslav Navratil uit zijn lijden verloste. Voor de derde keer in deze wedstrijd veranderde trainer De Gier de samenstelling van zijn defensie. En hoewel er soms toch nog hachelijke moment voor het doel van Verhulst waren, hield de Deventer defensie stand. En kon Verhulst zich alsnog revancheren in de slotfase door een afstandsschot van Rommens te pareren.

TOP Oss – GA Eagles 1-2 (1-0). 23. Hobie Verhulst 1-0 (e.d.), 62. Richard van der Venne 1-1, 66. Van der Venne 1-2.

Scheidsrechter: Ruperti. Gele kaart: Piqué (TOP Oss)

Toeschouwers: 1803.