Sterke tweede helft levert Go Ahead de winst op tegen FC Oss

Go Ahead Eagles heeft na vier nederlagen op rij weer een overwinning te pakken. Tegen FC Oss kwam de Deventer ploeg wederom op achterstand in het zwakke eerste bedrijf, maar dankzij een goede tweede helft rolde er voor Go Ahead een verdiende zege uit de bus tegen de Brabanders: 2-1.

In de achttien eerdere ontmoetingen verloor Go Ahead thuis nooit van FC Oss, maar het zag er lang naar uit dat die reeks doorbroken zou worden vrijdagavond. Iets wat geheel in lijn met de rest van het seizoen zou passen overigens.

Maar dankzij een doelpunt van Thijs Dekker en Rick Ketting, voor beide hun eerste in de Deventer hoofdmacht, bleef Go Ahead dat nieuwe dieptepunt bespaard. In plaats daarvan kreeg ‘Kowet’ vrijdagavond weer een beetje kleur op de wangen en werd de tweede zege na de winterstop binnengesleept.

Al zag het er in de povere eerste helft niet naar uit dat Go Ahead de dramatische reeks van na de tweede seizoenshelft zou doorbreken. Na een redelijke openingsfase van de Deventer ploeg namen de Brabanders het heft meer en meer in handen. Sonny Stevens redde eerst nog knap op een inzet van Ragnar Oratmangoen in de 26ste minuut, maar in diezelfde minuut moest de doelman van Go Ahead alsnog vissen bij een kopbal van diezelfde Oratmangoen: 0-1. In het vervolg van de eerste helft stelde de thuisploeg daar niets meer tegenover.

Na rust krabbelde Go Ahead echter goed op. Schenk was na vier minuten al dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging net over.

Daarna kregen ook Hendriks en Bruna Andrade aardige kansen op de 1-1. Go Ahead bleef aandringen en in de 71ste minuut kreeg de ploeg loon naar werken. Na een voorzet van Givan Werkhoven tikte Hendriks de bal breed en had Thijs Dekker de bal voor het intikken: 1-1.

Verlossing

FC Oss moest de laatste tien minuten verder met tien man na een rode kaart voor aanvoerder Rick Stuy van den Herik en Go Ahead rook bloed. Binnen een minuut zorgde verdediger Rick Ketting voor de verlossing. Na een scrimmage voor het doel van Mous, zag Ketting zijn kans schoon toen hij de bal voor zijn voeten kreeg. Met een rake volley bezorgde hij Go Ahead met zijn eerste doelpunt in het roodgeel de tweede zege na de winterstop: 2-1.

Go Ahead Eagles – FC Oss 2-1 (0-1). 26. Ragnar Oratmangoen 0-1, 71. Thijs Dekker 1-1, 81. Rick Ketting 2-1. 80. Rode kaart: Rick Stuy van den Herik (FC Oss, twee keer geel).

Scheidsrechter: Van der Eijk.

Toeschouwers: 4.868.

Gele kaart: Hettinga (Go Ahead), Van den Herik (FC Oss).