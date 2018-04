Stevens bepaalt pas na Eindhoven zijn toekomst

Het seizoen van Go Ahead Eagles mag dan als verloren worden beschouwd, de vrijwel wekelijks uitblinkende keeper Sonny Stevens is nog niet bezig met het nakende vertrek uit Deventer.

,,Ik heb nog met geen enkele club gesproken’’, benadrukt de keeper van GA Eagles, met afstand de beste speler van het seizoen. ,,In maart kenden we een goede periode als team en ik geloofde echt dat we de play-offs nog konden halen. In de Jupiler League gebeuren vaak gekke dingen. Tot en met komende week, als Jong PSV en FC Eindhoven nog op het programma staan, wilde ik me daarom volledig op GA Eagles richten. Dat heb ik mijn zaakwaarnemer ook gezegd.’’

Belangstelling

Stevens zegt dan ook niets van belangstelling van eredivisieclubs te weten. ,,Ik heb hier voor mezelf een goed seizoen gehad en het is geen geheim dat ik graag een stap hogerop wil. Daarom heb ik ook bewust voor één jaar getekend bij Go Ahead.’’ Dat NAC en Heracles mogelijk belangstelling zouden hebben, is Stevens niet bekend. ,,Na volgende week ga ik me daar verder op oriënteren.’’

Aanspraak

Stevens had de frustratie van de 0-1 verliespartij tegen Fortuna Sittard vrij snel een plek gegeven. ,,Eigenlijk mochten we nergens aanspraak op maken’’, vond de goalie. ,,Via Andrade en die kopbal van Stans hebben we anderhalve kans gehad. Meer hebben we eigenlijk ook niet afgedwongen tegen Fortuna, dat nog mild voor ons was. Als zij het wat beter hadden uitgespeeld, dan was deze nederlaag hoger uitgevallen.’’

Stand verplicht