Stevens heeft Volendams trauma van 2013 wel verwerkt

,,Een bijzondere wedstrijd voor mij’’, erkende de 25-jarige keeper uit Hoorn. ,,Ik ken heel veel mensen nog bij de club, al valt dat met de spelers in het eerste wel mee. Ja, met Henny Schilder heb ik samengespeeld en Kees Kwakman was mijn trainer toen ik nog in de D-pupillen speelde van Volendam.’’

Oude wond

Het duel met zijn oude club rijt ook weer een oude wond open bij Stevens. De keeper van GA Eagles kan zich die voor Volendam zo dramatische vrijdag de derde mei in 2013 nog maar al te goed herinneren. Op de slotdag van de competitie verspeelden de dijkbewoners in De Adelaarshorst een zeker lijkend kampioenschap aan Cambuur, dat wel won bij Excelsior en een punt boven Volendam eindigde. ,,Daar ben ik de laatste tijd al wel vaker aan herinnerd hier in Deventer’’, bekent de keeper, die aan het seizoen wel een lucratieve transfer naar FC Twente overhield.

,,Een pijnlijke wedstrijd voor Volendam, zeker omdat we daarna in de finale van de nacompetitie ook nog eens verloren van Go Ahead. Ja, de druk was destijds hoog op ons en we haalden ons niveau bij lange na niet. En dan is de Adelaarshorst een heksenketel en het publiek echt die twaalfde man. Dat merkten we zelf twee weken geleden tegen NEC. Het publiek tilde ons naar een hoger niveau. Alleen was het jammer dat we onszelf niet beloonden met een overwinning.’’