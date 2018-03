Stevens redt de meubelen, aanval GA Eagles onvoldoende

De 1-2 overwinning kwam voor een groot deel op conto van Stevens, die zichzelf de tegentreffer nadrukkelijk aanrekende. De vrije trap van Denis Mahmudov viel van grote afstand bij de tweede paal binnen. Een blunder, oordeelde de zelfkritische Stevens, die het lederen speeltuig bij de eerste paal verwachtte. Het tekent de professionele instelling van de doelman, die met meerdere reddingen en zijn rust onder de lat wederom baas was in eigen veste. Stevens redde de meubelen aan de Krommedijk, al was het kloppend hart van de ploeg – met verdedigers Rick Ketting en Xandro Schenk en centrale middenvelders Jeff Stans en Sjoerd Overgoor – ook prima in orde. Stans bekroonde zijn optreden met een fraaie en doeltreffende vrije trap.

Frontlinie ontmanteld

Dat uiteindelijk zelfs het centrale verdedigingsduo Ketting en Schenk eraan te pas moest komen om de broodnodige zege over de streep te trekken, was eigenlijk alleszeggend. De Deventer aanvallers waren tegen FC Dordrecht ondermaats en dwongen amper kansen af. Bruno Andrade werkte hard, maar was na rust fysiek uitgeput. Givan Werkhoven verpieterde op de rechterflank, terwijl clubtopscorer Sam Hendriks na zijn mysterieuze ziekte rond de wedstrijd tegen De Graafschap nog geen moment de oude messcherpe spits van voor de winterstop is geweest. Omdat ook Stefano Beltrame er niet in slaagde het Deventer spel vorm te geven en ondersneeuwde onder de fysiek sterke Dordtenaren, dwong GA Eagles voor de goal vrijwel niets af.