Stiften met ‘die lange’ Cees Marbus: ‘Debuteren tegen Van Hooijdonk en eieren van moeder Hulshoff’

VIDEOMet meer dan tweehonderd wedstrijden voor Go Ahead Eagles is Cees Marbus een van de onbetwiste clubiconen uit de jaren negentig. Ondanks een uitstapje van anderhalf jaar naar FC Volendam, de enige andere profclub die Marbus diende. ,,Maar dat is geen enkele vergelijking. GA Eagles zal altijd mijn club blijven’’, zegt de geboren Noordwijker in Stentors videorubriek Stiften.

Daarin wordt met een oude bekende van Go Ahead Eagles of PEC Zwolle het naderende voetbalweekend doorgenomen. De 50-jarige Cees Marbus toont op het sportcomplex van derdeklasser Colmschate – waar hij als assistent-trainer actief is - zijn voetbalkwaliteiten en voorspellende gaven in de toto.

Volledig scherm PSV‘er Rene Eijkelkamp in duel met Cees Marbus van Go Ahead Eagles. Op de achtergrand kijkt keeper Oscar Moens aandachtig toe. © ANP

Landbouwschool

Eigenlijk kwam Marbus per ongeluk terecht bij GA Eagles. Als speler van Noordwijk trainde hij eind jaren tachtig twee keer per week mee in Deventer, waar hij studeerde aan de hogere landbouwschool. ,,Mijn trainer John Eelman had contacten bij Go Ahead en zo kwam het balletje aan het rollen.’’

In 1989 kreeg Marbus zijn eerste contract, onder trainer Fritz Korbach. ,,Ik weet nog goed wat Korbach zei toen we elkaar voor het eerst ontmoette. “Zo, gaan we even kijken of die lange student er iets van kan”. Niet veel later volgde zijn debuut in het eerste elftal tegen RBC. ,,Vanwege wat blessures werd ik samen met mannen als Marco Heering, Dennis Hulshoff, Paul Bosvelt en Marthijn Pothoven doorgeschoven en kwam ik tegenover Pierre van Hooijdonk te staan. Ik hield me aardig staande geloof ik.’’

Marbus was destijds een van de weinige spelers bij GA Eagles met een rijbewijs en auto. ,,Ik was een student die het best goed had.’’ De “import-Eagle” werd door Bosvelt (“de beste speler toen”) en kompanen tot chauffeur benoemd. ,,Ja, ik heb heel wat afgereden met de mannen. Dat kon nog in die tijd. We gingen regelmatig met elkaar op stap en dan was mijn studentenkamer ook best vaak slaapkamer.’’

Ontbijten of lunchen gebeurde dan weer bij de moeder van Dennis Hulshoff. ,,Daar aten we vaak eieren. Zij had een kip in de tuin.’’ En een overvolle suikerpot. ,,Ik nam één keer koffie met alles erop en eraan. Dat heb ik geweten, er zat een halve kop suiker in.’’

Hoogtepunt

Over het hoogtepunt bij GA Eagles is Marbus helder: ,,De promotie in 1992 na de winst in de nacompetitie op FC Den Haag. Een geweldig feest, met allemaal jongens van de club. We waren een heel hecht team en deden alles met en voor elkaar. Later heb ik nog samen met mijn broer Bram bij Go Ahead gespeeld. Was ook een geweldig jaar en heel bijzonder om mee te maken samen. Alleen sportief viel het tegen, terwijl we best wel een goede ploeg hadden met mannen als Marco Waslander, Jan Michels en Victor Sikora.’’