Stiften met Harry Decheiver: talent en levensgenieter raast in sneltreinvaart van Deventer naar Tokio en weer terug

Rielerenk

Real Madrid

Ook verhaalt Dechiever over zijn avonturen met Borussia Dortmund in de veelbesproken wedstrijd bij Real Madrid en hoe hij terecht kwam in het illustere voetbalrijtje met onder meer Sneijder, Robben, Rijkaard, Van Basten en Gullit. ,,Het is het allemaal waard geweest’’, zegt de nieuwe trainer van derdeklasser Helios. En GA Eagles? ,,Ik kan van alles zeggen over de nacompetitie, maar het is een tombola. In de play-offs zijn veel kandidaten, maar ook Go Ahead kan maar zo weer promoveren.’’