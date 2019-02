Stiften met Hobie Verhulst: debuut met 24-0 verlies, eerste bokaal op zak bij GA Eagles

In de vierde Deventer aflevering laat Verhulst zich onder vuur nemen door Deventer kinderen in de Rivierenwijk en verhaalt hij over de 24-0 nederlaag bij zijn jeugdige keepersdebuut in Koog aan de Zaan. Het bleek de aftrap van een mooie carrière die hem via Alkmaar, Maastricht en Volendam via de jeugdselecties van Oranje in Deventer deed belanden. De eerste bokaal die het trio Verhulst, Roland Baas en Lars Jansen woensdag werd overhandigd, is niet de laatste van het seizoen al het aan de keeper ligt. ,,Ik geloof in een mooi einde van het seizoen.’’