Stiften met Jan Groeneweg: ‘Betere kopper dan Cees en via Indonesië naar contract in Japan’

In de vijfde GA Eagles-aflevering vertelt Jan Groeneweg over 1978, het jaar waarin hij met Go Ahead op de slotdag handhaving veiligstelde tegen FC Amsterdam. Mede mogelijk gemaakt door een cruciaal doelpunt van Groeneweg in blessuretijd tegen Feyenoord (2-1). Het feest werd compleet in Indonesië, waar Go Ahead in mei – met dank aan trainer Wiel Coerver - het voetbaljaar afsloot met een veredelde vakantietrip. ,,We kregen 100 dollar per dag toe. Mijn best betaalde vakantie ooit’’, lacht Groeneweg, die in een oefenduel drie keer scoorde tegen de nationale B-ploeg van Indonesië. Het leverde hem (indirect) een contract op bij de Japanse club Mitsubishi. ,,Maar die heb ik een dag voor vertrek verscheurd. Mijn vrouw kon niet mee.’’