Stiften met Jan Kromkamp: woede van Co en de trainer als quizmaster

Co Adriaanse

In de zevende GA Eagles-aflevering geeft voormalig Oranje-international Jan Kromkamp op sportpark Zuiderlaan zijn visie op de Deventer jeugdopleiding, die binnen afzienbare tijd hoogst waarschijnlijk verhuist naar het onderkomen van SV Twello. Ook verhaalt de oud-speler Go Ahead over zijn uitstapjes met de voetballegendes van Liverpool en het hechte elftal van AZ, waar trainer Co Adriaanse soms kon ontploffen op een training. ,,Een vrij weekend werd ingetrokken als een verloren wedstrijd Co niet aan stond‘’, aldus Kromkamp, die als trainer vooral veel lessen leerde van Adriaanse. ,,Hij legde de training bij AZ regelmatig stil voor wat quizvragen over allerlei onderwerpen. Dat doe ik als trainer van Go Ahead O19 ook. Ja, voetballend zijn ze gelukkig vaak beter dan in een kennisquiz, haha.’’