Stiften met Mark Spenkelink: koud avontuur in Zweden smaakt naar meer: ‘Kerkrade is niet ver’

VIDEOHet was er koud, om half vier in de middag donker en er waren ellenlange busritten naar de uitwedstrijden. Het maakt Mark Spenkelink na een halfjaartje Zweden niet meer uit. Als het aan de doelman van Go Ahead Eagles ligt, speelt hij ook volgend jaar in het Scandinavische land, zegt de Tukker in Stentors videorubriek Stiften.

Volledig scherm Mark Spenkelink in Stiften © De Stentor

,, Alleen in het buitenland… Ik was voor het eerst op mezelf aangewezen’’, vertelt Spenkelink. ,,Ik woon hier in Nederland bij mijn ouders en had ook nog nooit gekookt. Daar moest ik wel en de eerste periode stond ik soms een uur in de supermarkt. Had ik geen idee wat ik allemaal nodig had. Ik heb zelfs mijn moeder een keer gebeld, maar inmiddels gaat me het goed af. Mijn favoriete gerecht? In ieder geval iets met kip.’’

Spenkelink stapte in augustus op huurbasis over van GA Eagles naar Karlstad BK en beleefde een bijzonder voetbalavontuur, zegt de 22-jarige keeper uit Borne in Stiften. Daarin wordt met een oude bekende van GA Eagles of PEC Zwolle het nakende voetbalweekend doorgenomen. Spenkelink toont op een mistig de Worp in Deventer zijn voetbalkwaliteiten en voorspellende gaven in de toto.

Sneeuw

,,Al was ik wel weer blij dat ik vorige week terug was in Nederland. In Zweden is het in deze tijd echt vroeg in de middag donker. En koud. Er lag al flink wat sneeuw.’’

Het voetbalseizoen in Zweden loopt dan ook van april tot en met november. Spenkelink haakte halverwege aan bij Karlstad BK, een club uit westelijk Zweden en uitkomend op het derde niveau. ,,Vergelijk het met de onderkant Keuken Kampioen Divisie, top tweede divisie.’’

De goalie kreeg maar mondjesmaat kansen. ,,Ik kwam pas in augustus binnen en dat sprak niet in mijn voordeel. Ja, de trainer zag het wel in me zitten, mijn medespelers ook. Ze vonden mij zelfs beter dan de eerste keeper, alleen werd er veel gewonnen. Een keeper wissel je natuurlijk alleen als er reden voor is. Toch heb ik me regelmatig en goed laten zien. Maar het was geduld hebben.’’

Volledig scherm Jong GA Eagles-keeper Mark Spenkelink (r) pakt de penalty van Jong FC Twente-speler Tim van de Schepop (m) klemvast © Erik Pasman

1000 kilometer in de bus

Dat gold ook voor de tripjes naar uitduels in Umeå (bijna 800 kilometer) en Bodens (ruim 1000 kilometer). ,,Karlstad ligt in het midden van Zweden, maar op het derde niveau wel het meest zuidelijk van deze poule’’, aldus Spenkelink, die een busreis van twaalf uur voor de kiezen kreeg. ,,Ja, het is een mooi land, veel bossen en meren, maar dat heb je wel een keer gezien. Deze tripjes zijn erg lang. Ik wil bij Go Ahead dan ook van niemand meer horen dat Kerkrade zo ver is…’’

Spenkelink kwam in de zomer van 2015 over van FC Twente en drong vanuit de Deventer jeugd door tot de selectie van Go Ahead. Tot een officieel debuut in het betaald voetbal voor de Deventer club kwam hij echter niet. De Zweedse huurperiode zorgde voor een frisse blik op zijn carrière. Zijn contract bij GA Eagles loopt komende zomer immers af.

,,Ja, als het aan mij ligt speel ik komend jaar weer in Zweden’’, zegt de 1.96 meter lange goalie. ,,Het was een mooie tijd in een prachtig land. Ook sportief was dit een verrijking. Als keeper kom ik daar goed tot mijn recht. Alleen wil ik dan nog wel een stap hogerop naar de Zweedse eredivisie of het tweede niveau. Ik hoop dat er een nieuwe kans gaat komen.’’