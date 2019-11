STIFTEN met Mo Hamdaoui, smaakmaker van De Graafschap: ‘Vertrek bij GA Eagles was niet prettig’

VIDEOMohamed Hamdaoui is dit seizoen een van de smaakmaker van De Graafschap. De aanvaller heeft een verleden bij Go Ahead Eagles, wat hem ruim twee jaar geleden wegstuurde door de achterdeur van de Adelaarshorst. Wrok of revanchegevoelens heeft Hamdaoui niet. ,,Het is een mooie club, maar GA Eagles heeft mij door meerdere factoren niet gebracht wat ik ervan hoopte.’’

Voor de 26-jarige Arnhemmer eindigde het avontuur in de Adelaarshorst een sportief echec. ,,Bij GA Eagles hadden een paar mensen wat tegen mij. Ze zagen het niet in me zitten. Dat kan, natuurlijk, maar de manier waarop ik weg moest deed me pijn. Je hebt de voordeur, een zijdeur, maar ik moest weg door de donkere achterdeur. Nee, het was niet prettig allemaal.’’

Spoken

Zondag staat de eerste oostelijke derby van dit seizoen tussen De Graafschap en GA Eagles op het programma in Doetinchem. ,,Revanche? Neuh, dat niet. Het is meer dan twee jaar geleden dat ik vertrok bij Go Ahead’’, vertelt Hamdaoui in Stentors videorubriek Stiften.

Daarin wordt met een oude bekende van Go Ahead Eagles of PEC Zwolle het nakende voetbalweekend doorgenomen. Hamdaoui toont daarbij zijn begenadigde traptechniek en etaleert voorspellende gaven in de toto. ,,Maar het wordt wel een potje. Het gaat spoken zondag’’, lacht Hamdaoui met een blik over het veld van de Doetinchemse Vijverberg.

Even eerder wandelt Hamdaoui bedachtzaam over de parkeerplaats voor het Achterhoekse voetbalbastion. Met de bal aan de voet, speels hooghoudend, doet de begaafde technicus zijn verhaal. Dan schrikt hij op. ‘Raak je nog wat?’ Graafschap-verdediger Leeroy Owusu schreeuwt over het Stadionplein naar Hamdaoui. Aanvoerder Ralf Seuntjens rijdt in zijn Skoda met open raam vlak voor Hamdaoui langs. ,,Ik schiet die bal zo bij ‘m naar binnen’’, gniffelt Hamdaoui. De aanvaller legt aan, maar bedenkt zich. Een deuk schieten in de leasewagen van zijn captain…. ,,Misschien toch niet zo’n goed idee.’’