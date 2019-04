Stiften met Sjoerd Overgoor: Vergeten wereldgoal, Hongaarse goulash en trainers in massagesalon

Een scherpschutter is hij nooit geweest, maar zelfs zijn wereldgoal in het shirt van Go Ahead Eagles tegen Ajax verdween door het polletje van Mickey van der Hart in een donker hoekje van het collectieve geheugen. In Stiften, de videorubriek van De Stentor, doet Sjoerd Overgoor de trap die Oranje-doelman Jasper Cillissen verschalkte nog eens dunnetjes over. ,,Dat was onbetwist de mooiste goal in mijn carrière’’, stelt de man die in elf seizoenen betaald voetbal ‘liefst’ zeven keer het net vond. ,,Ach, er zijn verdedigende middenvelders, zoals mijn vriend Lion Kaak bij TOP Oss, die nog nooit hebben gescoord.’’

Dennis Arentsen en Johan Inan, die respectievelijk GA Eagles en PEC Zwolle schaduwen, blikken in Stiften tweewekelijks en beurtelings vooruit op een wedstrijd met een oude bekende. Tussen de vragen door geven de clubwatchers hun gasten de kans hun traptechniek en voorspellende gaven te etaleren.

GA Eagles

In de achtste GA Eagles-aflevering kijkt Sjoerd Overgoor terug op zijn recente afscheid in Deventer en de overgang naar TOP Oss. ,,Dit is een fijne club, heel gemoedelijk, maar minder professioneel dan het veel grotere Go Ahead.’’

Hongarije

Ook denkt hij op het kunstgras in het Brabantse Frans Heesen Stadion terug aan zijn bewogen jaar in Hongarije waar trainers in het hart van Boedapest moesten worden opgepikt door de spelersbus en coaches meer op hadden met de massagesalon dan sportief succes met hun elftal. Ook het barre voedsel in het welnesshotel kreeg geen eervolle vermelding op Overgoors Tripadvisor. ,,De trainer vroeg na mijn komst of ik links- of rechtsbenig was… Ach, ik heb er weinig gespeeld, maar ben er financieel niet slechter van geworden.’’ Paasmaandag speelt TOP thuis tegen GA Eagles. ,,Wij gaan winnen, want TOP heeft de punten meer nodig dan Go Ahead.’’