Stiften met Thea Norder: Deventer koek in kleedkamer voor arbiters, de sixpack van Gözübüyük

VIDEOAl dertig jaar is Theo Norder vrijwilliger bij Go Ahead Eagles. Van fouillerende steward tot de gerespecteerde voorzitter van de supportersvereniging die de 47-jarige Deventerse nu is. ,,Voetbal is een mannenbolwerk, maar ik vind het niet moeilijk om me staande te houden als vrouw. Respect verdien je door eerlijk en oprecht te zijn.’’

Thea Norder is de eerste vrouw die zich presenteert in Stentors videorubriek Stiften. Daarin wordt met een bekend gezicht van Go Ahead Eagles of PEC Zwolle het nakende voetbalweekend doorgenomen. Norder toont haar tot dusver zo verborgen gebleven voetbalkwaliteiten en voorspellende gaven in de toto. ,,Ik twijfelde of ik op naaldhaken zou komen, maar dat vond ik toch wat te stigmatiserend’’, lacht Norder op het Deventer uitgaansplein de Brink.

Eredivisie

Haar blik gaat naar de fontein, die in de ontluikende herfstzon glinstert als nooit tevoren. ,,Hier denk ik altijd terug aan 2013’’, vertelt Norder. ,,Na zeventien jaar promoveerden we eindelijk weer naar de eredivisie. De opluchting, de ontlading. Het voelde geweldig. Tijdens de huldiging stond ik midden in de fontein, in het water. Best koud, maar het was het waard.’’

Het sportieve leed overheerste in de jaren daarvoor bij GA Eagles. Zowel financieel als sportief. ,,Maar deze club zit heel diep bij mij. Als kind zat ik met mijn vader al op de IJsseltribune. Hij was al vrijwilliger bij de supportersvereniging, kaartcontroleur, en ik rolde er zo ook in. Ik was achttien jaar toen vrouwen bij het uitvak gefouilleerd moesten worden dor een vrouw. Dat ben ik gaan doen en sindsdien ben ik al dertig jaar vrijwilliger.’’

Waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. ,,Een mannenbolwerk is de voetballerij, zeker. Maar respect verdien je bij supporters eerlijk en oprecht te zijn. Ik heb een grote mond, maar een heel klein hartje. Wil alles doen voor onze supporters en gelukkig is Go Ahead als club heel benaderbaar. Veel gaat in goed overleg. Dat werkt voor een voorzitter van de SV prima.’’

Na elke thuiswedstrijd wandelt Norder door de catacomben van de Adelaarshorst richting het kleedlokaal van de arbitrage. ,,Namens de SV brengen wij Deventer koek’’, lacht Norder. De blik gaat naar vriendin Gerrie die als mentale steun is meegekomen naar de Brink. ,,Kan ik dit vertellen?’’ De beide vrouwen lachen. ,,Nou vooruit…. Ooit floot Van de Graaf een wedstrijd van ons in de eredivisie. Rode kaart, tijdelijk stilgelegd, we verloren ook. Ik heb de arbitrage toen de koek gebracht en toen Van de Graaf aan de beurt was zei ik: ‘Stop deze maar in je…. Daar waar geen zonlicht komt.’ Jawel, hij heeft de koek aangepakt, met tegenzin.’’

Ook de arbiter van dienst van komende vrijdag, Serdar Gözübüyük, kreeg al een visite van Norder. ,,Die was net klaar met douchen en dat wisten wij niet. Stond nog in zo’n zwarte boxershort in de kleedkamer. Nou, die sixpack zag er heel goed uit haha.’’

