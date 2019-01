Stiften met Ugur Yildirim: trots naast Zidane en hart voor Feyenoord

David Beckham

In de tweede Eagles-aflevering vertelt Ugur Yildirim, wiens zoon Arda bij Go Ahead het spoor volgt van zijn vader, over het trainerschap en de florerende voetbalopleiding van Go Ahead waar clubiconen de schouders weer onder de club zetten. Maar bovenal toont de voormalig wereldkampioen met een voorliefde voor Feyenoord, zijn trapkwaliteiten en blikt hij nog één keer terug op die historische dag in Marbella toen Zinedine Zidane het hoofd boog voor het fenomenale rechterbeen van de ‘Turkse David Beckham’. ,,Ik was niet eens tevreden over mijn optreden, zat al binnen toen ik werd gefeliciteerd door die Italiaanse toparbiter scheidsrechter Collina. Had ik gewonnen…’’