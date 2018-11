Stormram Julius Bliek: ‘Hier heb ik een neusje voor’

Er was geen doorkomen aan voor Go Ahead Eagles, maar Julius Bliek betrad twintig minuten voor tijd toch vol vertrouwen het veld bij een 0-1 achterstand tegen FC Dordrecht. Een minuut later had hij zijn waarde al bewezen als stormram, met een goedgemikte kopbal (1-1). En dat tegen zijn oude club.

,,We hebben er hard op getraind en ik heb er een neusje voor bij dit soort situaties”, zei de invaller met een brede grijns op zijn gelaat. Voordat hij zijn verhaal vertelde, voelde Bliek overigens de drang om eerst nog even met Gérard de Nooijer te babbelen.

Dankbaar

De trainer van FC Dordrecht stond zwaar aangeslagen in de catacomben van de Adelaarshorst, doordat Pieter Langedijk Go Ahead in de blessuretijd alsnog de zege had geschonken (2-1). ,,Gerard heeft mij vorig jaar de kans gegeven in het betaald voetbal, daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Nee, hij was niet boos op mij. Hij feliciteerde me met mijn doelpunt.”

Die was ingestudeerd, verzekerde Bliek. ,,Plan C trad vanavond overtuigend in werking. Ballen voor de goal pompen en dan moet ik in de lucht voor gevaar zorgen. Erg lekker dat het vanavond zo uitpakt, want we hadden het heel moeilijk tegen een goedgeorganiseerde tegenstander.”

Gestolen