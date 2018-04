‘Stormram’ Werkhoven blijft ook in Utrecht aan de kant bij GA Eagles

Taai

Utrecht

De trainer weet heel goed dat nederigheid GA Eagles momenteel nog steeds het beste past. De Deventer ploeg staat zestiende in de Jupiler League, maar de perspectieven zijn na vijf verliesloze wedstrijden opeens volledig ten goede gekeerd. In de top van de vierdeperiode en een gat van ‘nog maar’ vier punten naar de elfde plaats die vrijwel zeker recht gaat geven op play-offs. ,,We staan er goed voor, maar daarom is winst ook meteen het enige wat telt in Utrecht’’, weet Van Staa, die in 1974 debuteerde als speler van FC Utrecht. Hij kwam tot 177 eredivisiewedstrijden voor de Domstedelingen. Van Staa werd in Utrecht geboren en heeft hart voor die club. ,,Maar sentimenten en warme gevoelens tellen even niet. Winnen wel.’’

Pijntjes

Na de zege op Helmond Sport is Go Ahead ongeschonden uit de strijd gekomen. Nagenoeg iedereen is fit en lijkt inzetbaar, al zijn er bij een paar spelers wat kleine pijntjes. ,,En de wedstrijden volgen elkaar nu in rap tempo op’’, aldus Van Staa, die de verantwoordelijkheid om te spelen ook bij zijn spelers neerlegde. ,,Als iemand niet voldoende hersteld is, mag hij dat maandagochtend nog aangeven. Dat hebben we als team afgesproken. Als je niet start zal er echt van niemand een verwijt komen. Eerlijkheid is belangrijk, zeker in deze fase. Daar zal niemand op afgerekend worden. We moeten winnen. En we hebben elkaar nodig. Het groepsgevoel is heel sterk op dit moment. Dat merkte ik in Dordrecht en vrijdag ook weer. Fysiek en mentaal staan we er weer goed voor en hebben we ons na een flinke dreun tegen Helmond knokken we ons toch naar de winst. We moeten die lijn doortrekken.’’