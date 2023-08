Streep door oefenwedstrijd Go Ahead Eagles in stadion: regen spelbreker

De traditionele oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles in het stadion gaat vrijdagavond niet door. Door de regenval van de laatste dagen is het gloednieuwe veld onbespeelbaar. ,,Dit is pure overmacht.”

De voorbije week moest de club alle zeilen bijzetten om het veld in goede conditie te houden. Dinsdagavond werd er over het volledige veld een zeil getrokken, om zo te voorkomen dat er nog meer regen op het veld zou vallen. Dat bleek niet voldoende om vrijdag in het stadion te kunnen spelen.

,,Dit is pure overmacht”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. Het is al jaren niet meer voorgekomen dat er zoveel regen is gevallen in de maand juli en de weersverwachting voor de komende dagen is niet veel beter. Het veld staat in principe ‘onder water’, de bal rolt nauwelijks en het risico op blessures is groot.”

Uitwijken naar een plek waar de wedstrijd met publiek gespeeld kan worden, is volgens Van Dop niet mogelijk. ,,Het is op zo’n korte termijn niet te realiseren gezien de eisen die door de lokale autoriteiten worden gesteld aan het verstrekken van een vergunning voor het spelen van een wedstrijd mét publiek. Alle supporters die een kaart voor Go Ahead Eagles – AE Kifisia hebben gekocht, ontvangen uiteraard hun geld terug.”

Drainage

Het veld in de Adelaarshorst werd, net als het trainingsveld naast het stadion, in de zomer opnieuw aangelegd. Daarbij ging het ook om een nieuw drainagesysteem. Naar nu blijkt wordt dat systeem in twee fases aangepakt.

,,Het drainagesysteem van het trainingsveld is deze zomer aangelegd, het drainagesysteem van het hoofdveld volgt in de zomer van 2024. Het nieuwe drainagesysteem onder het hoofdveld kan namelijk niet worden aangelegd in combinatie met de huidige veldverwarming, dus dat moet in één keer worden aangepakt”, aldus Van Dop.