Succesje Bannink na invalbeurt bij een flets GA Eagles

Het spel van Go Ahead Eagles was niet nauwkeurig en niet sprankelend genoeg om het gehavende FC Den Bosch op de knieën te krijgen. Ook invaller Alexander Bannink kon het tij in de tweede helft niet keren. Zijn invalbeurt was vooral een persoonlijk succesje.

Nadat hij een week eerder tegen FC Volendam nog negentig minuten op de bank was gebleven, maakte middenvelder Bannink gisteravond als invaller tegen Den Bosch wel zijn opwachting. Na een uur loste hij Gino Bosz af. Het werd geen optreden waar hij lang aan zal terugdenken. Niet omdat hij zelf nou zo slecht was, Bannink deelde vooral in de algehele malaise van het teleurstellend opererende Go Ahead Eagles. ,,We wilden de baas zijn op het veld, maar we hebben veel te weinig gecreëerd, te weinig kansen uitgespeeld. Ons combinatiespel kwam er niet goed uit’’, klonk het.

Stabiliteit

Zorgen voor meer stabiliteit op het middenveld, was de opdracht die hij van trainer Jack de Gier had meegekregen. ,,Met meer drang naar voren. Maar op het laatst speelden we allemaal lange ballen, dat werkt natuurlijk niet tegen die sterke verdedigers. Echt doodzonde dit, we gingen er echt in om deze wedstrijd te winnen.’’

Lichtpunt

De invalbeurt was voor Bannink in elk geval een persoonlijk lichtpuntje op een verder fletse avond voor Go Ahead Eagles. Bannink wil zijn trainer er graag van overtuigen dat hij een kans verdient bij de eerste elf. Vorige week bleef het bij bankzitten, nu mocht hij weer de wei in. ,,Ik blijf ervoor knokken om te kunnen spelen’’, klonk het gisteren strijdvaardig in de catacomben. ,,Uiteindelijk komt er altijd een kans en dan moet ik er staan. Ook op de training.’’