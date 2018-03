Suk opgelucht na zege: 'Maar eredivisie nog ver uit zicht'

Opluchting overheerst bij Joey Suk na de 3-1 zege op Helmond Sport. De middenvelder tekende voor rust voor de openingstreffer, maar zag Helmond Sport een minuut nadat de aanvoerder rood kreeg, langszij kruipen. ,,Ik dacht: Het zal toch niet weer. Dat moment was doodzonde. Ik was bang dat we het weer zouden verpesten. Gelukkig hebben we het als team en met Givan Werkhoven, die fantastisch inviel met twee goals, hersteld. Zulke rotmomenten moeten er wel uit.”

Typerend

De onnodige gelijkmaker was volgens Suk typerend voor het seizoen van Go Ahead Eagles. Maar waar zulke tegenslagen in de dramatische eerste seizoenshelft vaak puntverlies betekenden, stelde de ploeg van Jan van Staa in de sterke maand maart opnieuw orde op zaken in de slotfase. ‘Eredivisie, eredivisie’, zong een deel van de aanhang in de Adelaarshorst na de verlossende 2-1 van Werkhoven. Suk lacht: ,,Dat heb ik hier wel eens vaker gehoord. De eredivisie is wat mij betreft nog ver uit zicht. Het is alleen wel mooi dat iedereen ons al had afgeschreven, maar dat we stiekem nog leven en mooi meedoen in de vierde periode.”

Wens

Daarmee voldeed het elftal aan de wens van Van Staa. De coach deed voor de wedstrijd een beroep op zijn spelers en verzocht ze de hoop van het publiek in leven te houden. ,,Dat was wel mooi. Hij wilde dat we alles gaven voor de overwinning zodat we het publiek en de stad weer gek kunnen maken. We moesten zorgen dat iedereen er nog in gelooft en dat hebben we goed gedaan.”

Afscheid