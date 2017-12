Suk verwijst lokroep uit Bali naar land van fabels en sagen

Joey Suk wil er niets van horen. Verwijst alle verhalen met een ferm handgebaar naar het land van fabels en sagen. Maar voor de tweede keer in zijn loopbaan weerklinkt voor de 28-jarige middenvelder uit Deventer de lokroep uit Indonesië, het land van zijn voorouders. De toch al met Nederlandse voetballers doordrenkte topclub Bali United zou Suk willen strikken voor komend voetbaljaar, dat begin 2018 van start gaat. ,,Ik heb de geruchten ook gehoord’’, bekent Suk. ,,Maar ik ben er totaal niet mee bezig. GA Eagles vereist nu onze focus. Het gaat sportief niet goed en we moeten zo snel mogelijk de weg omhoog vinden.’’

Diego Michiels

Dat Suk door de Indonesische krant ‘Jawa Pos’ nadrukkelijk wordt gelinkt aan Bali United is begrijpelijk. De nummer twee van het Aziatische land heeft met Stefano Lilypaly, Irfan Bachdim, Nick van der Velden en sinds deze week ook ex-Eagle Kevin Brands vier Nederlandse voetballers op het veld staan. Daarnaast was Suk – die een Indonesische moeder heeft - zes jaar geleden al even bezig om zich te laten naturaliseren tot Indonesisch staatsburger. Het papierwerk kwam uiteindelijk niet rond, waardoor Suk destijds niet inzetbaar was in de jeugdinterland tegen Turkmenistan. ,,Ik heb Indonesisch bloed, maar geen paspoort’’, vertelt Suk, die deze week wel even contact had met maatje Diego Michiels. De oud-verdediger van GA Eagles speelt voor Borneo FC en had in de Aziatische archipel de wilde verhalen rond de komst van Suk ook gehoord. ,,Diego is een goede vriend van mij, we spreken elkaar vaker. Natuurlijk zou hij het leuk vinden als ik die kant op zou gaan, maar er speelt niets. Ik heb met niemand gesproken.’’

Het contract van Suk bij GA Eagles loopt komende zomer af. ,,Ik heb nog geen idee of ik hier wil blijven. Het is ook geen issue. Alles staat nu in het teken van Go Ahead en de laatste twee wedstrijden voor de winterstop tegen Eindhoven en RKC.’’

Verantwoordelijk

Want het gaat de Deventenaar na een bewogen jaar aan het hart dat het sportief sappelen geblazen is aan de Vetkampstraat. Suk degradeerde met GA Eagles uit de eredivisie, om zich amper een half jaar later terug te vinden in de grauwe middenmoot van de Jupiler league. Het kostte trainer Leon Vlemmings zijn baan. ,,Dat raakte me zeker. Ik kon goed met de trainer en voel me verantwoordelijk. Er is aan de zijlijn veel gebeurd bij Go Ahead en dat is mede onze schuld als spelers.’’

GA Eagles snakt naar een overwinning. De laatste zege dateert alweer van 27 oktober, thuis tegen Jong AZ (2-1), weet Suk. ,,Winnen is de beste remedie om zelfvertrouwen terug te krijgen. De nieuwe trainers hebben het over passie en beleving; zijn hard en eerlijk naar ons als spelers. Dat moet ook, al weet ik zelf wel dat het doelpunt van PSV ook mijn schuld was.’’