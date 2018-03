Supporters De Graafschap jagen Eagles-fans op stang met fabeltje over scheids

Nadat bekend werd dat Dieperink door de KNVB was aangesteld als scheidsrechter in de beladen derby, slingerde Ultra DTC het volgende tweetje de wereld in: ‘Wel supermooi voor Rob, ik herinner me nog dat we met elkaar op de Spinnekop stonden te juichen. En dan nu ons cluppie fluiten! #cirkelrond #bijtwijfelpingel’, zo luidde de tweet die bij fans van Go Ahead Eagles tot de nodige ontsteltenis leidde. Want hoe kon de KNVB in hemelsnaam een supporter van De Graafschap aanstellen in een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles? Zo viel de verbazing in het Deventer kamp wel zo’n beetje samen te vatten.