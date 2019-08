Supporters GA Eagles gaan weer voor het linkerrijtje

De oer-Deventenaren Jan-Willem Klink (50), Henk Veenstra (52), Robert Bugter (40) en Richard Ackerstaff (52) beschouwen sinds vier jaar het seizoen voor, na afloop van het laatste oefenduel van hun Kowet. Op de Brink, bij restaurant Sirtaki. Biertje, borreltje, balletje erbij en neulen maar. Ackerstaff: ,,En in de winterstop komen we terug. Dan evalueren we de eerste seizoenshelft."

Alle vier bekleden functies bij de adelaars of hebben dat gedaan, het supporterschap is ze met de paplepel ingegoten. Hoe ze elkaar leerden kennen? Geen van de vier weet het precies. Natuurlijk, ze kwamen elkaar tegen in De Adelaarshorst. Maar waar de vriendschap echt begon? Of wacht, Klink heeft een idee. ,,Ik was gek op oe zuster", ginnegapt hij richting Veenstra, bij GA Eagles teammanager van O19. Ackerstaff: ,,Jan-Willem, Henk en ik kennen elkaar al 35 jaar. Wanneer Robert erbij kwam, weet ik niet meer precies." Bugter moet het antwoord ook schuldig blijven. ,,Maar ik ben de olie. Ik kom uiteindelijk overal."

Klink, die de voorspellingen op de bierviltjes bewaart, verwachtte een jaar geleden de zevende plek, Veenstra de achtste, Ackerstaff het zilver en Bugter had het juist voorzien: vijfde. Bugter, die meerdere boeken over zijn leven als Eagles-supporter schreef: ,,We waren vorig seizoen rond deze tijd verder dan we nu zijn. Vorig seizoen zijn we, zeker voor de winterstop, verwend. Ik gok nu op de zesde plek."

De verwachting van de realist wordt direct overtroffen door de optimist, ondernemer en sponsor Ackerstaff. ,,Ik zeg dat we tweede worden en dus promoveren. Natuurlijk is het niet helemaal top wat we in het veld hebben staan. Maar wat heeft de rest dan rondlopen? Vrijdag zal je het zien. Dan winnen we van MVV en dan krijg je weer de fucking vraag of MVV nou zo slecht is of wij zo goed."

Pessimist

Veenstra, die na een lang toiletbezoek toch zijn kaarten op tafel gooit, is de pessimist. ,,Negende." Dat pikt Ackerstaff niet. ,,Negende? Dat is bijna het rechterrijtje, goochemerd." Die sneer raakt een gevoelige snaar. ,,Nou vooruit, achtste dan. Maar voorin hebben we toch helemaal niets staan?"

Bugter valt hem bij. ,,Ik vind het voetbal pover. In thuisduels kan elk elftal van Go Ahead oorlog maken. Maar constant voetballen, solide zijn zoals vorig seizoen een tijdje het geval was, dat moet blijken. Het is allemaal positief nu aan de vooravond van het seizoen. Dat kan je ook teruglezen op verschillende supportersites. Ik ben voorzichtiger, we missen iets extra's." Ackerstaff: ,,Ja, dat hadden we met Verheijdt nog wel." Klink, supporterscoördinator, gooit er weer een grap in. ,,Ik denk dat we heel ver komen. In de beker. Misschien wel naar Zeeland of Kerkrade."