Go Ahead Eagles verkeert in een sportieve crisis. De resultaten vallen tegen en de Deventer club is weggezakt naar de grijze middenmoot van de Jupiler League. Dinsdagavond kort voor middernacht bracht de supportersvereniging GA Eagles de club verder onder hoogspanning door hardop twijfels uit te spreken over het technisch beleid van Go Ahead.

Dat deed de SV-GAE middels een statement op de eigen website. Ook stuurde het officiële cluborgaan een brandbrief met hun grieven aan bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders van GA Eagles. De supporters zijn niet alleen teleurgesteld en boos op de spelers en technische staf, ook de leiding - en het handelen - van de Deventer club moet het ontgelden.

Apathisch

Al ligt de kiem van alle problemen bij de sportief ondermaatse optredens van GA Eagles in de Jupiler League, waar de ploeg van trainer Leon Vlemmings tiende staat. Het apathische voetbal van Go Ahead - in het nieuwe ‘dynamische spelsysteem met twee spitsen’ wat Vlemmings en technisch manager Dennis Bekking voorstaan - is de aanhang een doorn in het oog. De supporters kunnen zich niet meer identificeren met ‘Kowet’, dat in hun ogen het eigen club-DNA verkwanselt. 'Kunnen wij het tij nog keren', vraagt de aanhang zich dan ook af.

Beleid

‘Voorafgaand aan dit voetbaljaar hebben wij het voordeel van de twijfel gegeven aan het plan en visie van de gehele technische staf’, laat de supportersvereniging in het statement weten. ‘Helaas heeft dit plan ons niet het gewenste resultaat gebracht en wij zijn dan ook diep teleurgesteld. En daardoor het vertrouwen in het huidige beleid kwijt geraakt. Wij zijn er niet van overtuigd dat deze visie voor Kowet op dit moment haalbaar is en of wordt deze wel juist overgebracht richting onze spelers?’

Spreekkoren

Afgelopen vrijdag in het stadion was het vooral Bekking die de verbale tuchtiging van het publiek moest ondergaan. De spreekkoren werden de kop ingedrukt door de stadionspeaker van Go Ahead, in opdracht van de veiligheidsafdeling. Het schoot in het verkeerde keelgat bij de supporters, die vinden dat hun mening gehoord mag worden. ‘Het zijn aspecten die ons de afgelopen weken zeer gestoord hebben. Het is een poging van het monddood maken van onze supporters via de geluidsboxen omdat deze hun oprechte emotie tonen’, stelt het statement op de site. ‘Dit is dan ook de reden dat wij een brandbrief richting aandeelhouders en bestuur hebben gestuurd waarin wij ons ongenoegen en onze zorgen uiten.’

De supportersvereniging van Go Ahead wil daarnaast op korte termijn een gesprek met bestuur en RvC. ‘De supporters willen duidelijkheid hoe het verder moet met de club.’