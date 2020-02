Swart houdt zich staande in Deventer defensie

Swart (21) hield zich op het Volendamse kunstgras aardig staande naast Sam Beukema in het hart van de Deventer defensie. Met een klein beetje zenuwen in de benen, dat wel. ,,Het is toch een topwedstrijd die je speelt. Al had ik bij mijn echte debuut (in de bekerwedstrijd tegen Almere City, red.) iets meer last van de spanning. Toen was ik pas drie maanden centrale verdediger. Nu ben ik in de meeste situaties een stuk zekerder van mezelf.’’