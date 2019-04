Talenten Ajax geven Go Ahead Eagles pak rammel

En het begin was nog wel zo hoopgevend. Geblunder van Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski werd in eerste instantie nog niet afgestraft door Thomas Verheydt, maar toen Dean Salomons even later schutterde met een te korte terugspeelbal, schoot de bonkige spits van Go Ahead Eagles de openingstreffer alsnog binnen via de binnenkant van de paal. Zo beleefde de ploeg van trainer John Stegeman nog wel een bliksemstart, wetende dat het gat naar Sparta, dat zondag verloor van FC Oss, verkleind kon worden tot twee punten.

Dat Jong Ajax er weinig voor voelde om Go Ahead dichter bij plek twee te brengen, bleek een minuut later al. De kleine Teun Bijleveld, aanvoerder en uitblinker bij de thuisclub, brak door op rechts, trok de bal strak voor en zag Lassina Traoré de stand onmiddellijk gelijktrekken. De beloften hielden vervolgens de overhand in de eerste helft. Het overwicht werd verzilverd door verdediger Perr Schuurs, die een vrije trap hard en laag binnenschoot: 2-1.

Opnieuw Verheydt; Opnieuw in de achtervolging

Go Ahead leek na rust, met Pieter Langedijk voor Jeff Stans, op te krabbelen. Een goede aanval over rechts en een minstens zo goede voorzet van Julian Lelieveld kon worden binnengelopen door Verheydt. Ook na de tweede Deventerse goal liet het antwoord van de Amsterdammers niet lang op zich wachten. Danilo werd aangespeeld rond de penaltystip. De aanvaller kon aannemen, draaien en in de korte hoek raak schieten.

Een nieuwe achterstand kwam Go Ahead niet meer te boven. De nummer drie van de eerste divisie ging opportunistischer spelen maar liet daarbij verdedigend enorme ruimtes achter. Daar wisten smaakmakers Traoré en Danilo raad mee. Zij maakten beiden hun tweede treffer en daarmee het pak rammel voor Go Ahead Eagles, dat nog niet eerder verloor van Jong Ajax, compleet.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles 5-2 (2-1): 3. Verheydt 0-1, 4. Traoré 1-1, 36. Schuurs 2-1, 53. Verheydt 2-2, 53. Danilo 3-2, 57. Traoré 4-2, 68. Danilo 5-2.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate (86. Bliek), Baas; Stans (46. Lelieveld), Bakx, Van Moorsel (78. Agbaljan); Dekker, Verheydt, Dzepar.

Arbiter: Van der Eijk

Orhan Dzepar mag daar een handje bij helpen. De aanvallende middenvelder krijgt van Stegeman voor het eerst sinds begin februari weer eens de kans als basisspeler. Dzepar begint als linkeraanvaller. Op het middenveld ontbreekt Richard van der Venne; hij zit met voetklachten op de bank. De zondag nog zieke Jeff Stans en met lichte klachten kampende Istvan Bakx beginnen gewoon in de basis.

Kampioen