Telstar deelt dreun uit in slotminuut en trakteert Go Ahead op onverwachte nederlaag

Go Ahead Eagles heeft een onverwachte nederlaag geleden tegen Telstar. De Deventer ploeg had de gehele wedstrijd het initiatief, maar kon niet voorkomen dat de ploeg uit Velsen-Zuid zijn ongeslagen reeks uitbreidde naar zes duels. Door een doelpunt van Dylan Mertens in de slotminuut ging Telstar maandagavond in de Adelaarshorst zelfs met de zege aan de haal: 2-3.

Trainer John Stegeman had zijn basiself wat aangepast voor het duel met de nummer zestien van de eerste divisie. Centrumspits Thomas Verheydt en captain Jeroen Veldmate werden vervangen door respectievelijk Paco van Moorsel en Julius Bliek.

Niet bij de les

Maar na een indrukwekkende – volle – minuut stilte ter nagedachtenis aan de vorige week overleden Richard Thannhauser, leek Go Ahead nog niet helemaal bij de les. Want al binnen een minuut vloog de bal achter doelman Hobie Verhulst tegen het net. Telstar-aanvaller Ahmad Mendes Moreira strafte een verdedigende fout van Bliek af en schoot beheerst binnen: 0-1.

De thuisploeg herstelde de vroeg opgelopen schade al snel. Van Moorsel stuurde Jaroslav Navrátil de diepte in en de rechtsbuiten haalde zonder te aarzelen de trekker over: 1-1. De vreugde bij de Tsjech was van korte duur, want bij zijn doelpunt had hij zichzelf geblesseerd. Trainer John Stegeman moest daarom al in de 13e minuut noodgedwongen wisselen en bracht Maarten Pouwels in de ploeg voor de doelpuntenmaker.

Go Ahead had in het restant van de eerste helft het beste van het spel, produceerde enkele fraaie aanvallen, maar vertaalde het krachtsverschil niet in de score.

Verwoestend

Na rust hetzelfde spelbeeld. Go Ahead ging op jacht naar de voorsprong, maar het was opnieuw Telstar dat de leiding nam. Na een afgeslagen corner schoot Melle Springer de bal verwoestend in het dak van het doel binnen, in de 64ste minuut: 1-2.

Stegeman had vlak daarvoor al spits Verheydt in de ploeg gebracht en hij maakte in de 68ste minuut de gelijkmaker. Arbiter Oostrom had de bal op de stip gelegd na een overtreding op Pouwels en Verheydt benutte de penalty koeltjes: 2-2.

Ongecontroleerd

Nog geen twee minuten later was de topscorer van Go Ahead aanzienlijk minder koelbloedig. De spits kreeg de bal via een speler van Telstar pardoes voor zijn voeten. Verheydt had de hoek voor het uitkiezen, een paar meter voor het doel, maar schoot de bal gehaast en ongecontroleerd over.

Debutant

De thuisploeg rook bloed en drong steeds nadrukkelijk aan, smachtend naar de zege. Stegeman liet zelfs de 18-jarige Samuel Wakana debuteren, vijf minuten voor tijd, om zo wat te forceren.

Maar in plaats van een Deventer zege, sloeg Telstar in de slotminuut van de officiële speeltijd toe. Invaller Dylan Mertens pegelde de bal binnen op aangeven van Terell Ondaan. Met een muisstille Adelaarshorst tot gevolg.

Go Ahead Eagles – Telstar 2-3 (1-1). 1. Ahmad Mendes Moreira 0-1, 11. Jaroslav Navrátil 1-1, 64. Melle Springer 1-2, 68. Thomas Verheydt 2-2 (strafschop), 90. Dylan Mertens 2-3.

Scheidsrechter: Oostrom.

Toeschouwers: 6378.

Gele kaart: Van Huizen (Telstar).