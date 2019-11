Telstar-GA Eagles minst bekeken tv-wedstrijd van de zondag

Reactie De Gier: ‘Tel­star-uit is lastig, 0-2 winst een knap resultaat’

10:16 Trainer Jack de Gier was blij dat ook de lastige uitwedstrijd bij Telstar uit twee helften bestond. Na een magere eerste omloop, knokte Go Ahead Eagles zich na rust in de wedstrijd en naar de zesde zege van het seizoen (0-2).