Telstar laatste jaren vaak bananenschil voor GA Eagles

HistorieGo Ahead Eagles is dit seizoen al elf wedstrijden op rij ongeslagen. Een bezoekje aan Telstar is de afgelopen twee jaar echter steeds een bananenschil gebleken voor de Deventer ploeg.

Beide voorgaande ontmoetingen waren eveneens in november en leverden een 2-1 en 3-1 nederlaag op voor de Deventenaren. Toch blijft GA Eagles op de totaalbalans aan de positieve kant met de resultaten. GA Eagles stuitte in de afgelopen vijftig jaar 78 keer op Telstar en stapte 39 keer als winnaar van het veld. De Noord-Hollanders waren in 21 duels de bovenliggende partij (waarvan dertien keer in eigen huis).

Scoren in Velsen-Zuid is slechts zelden een probleem voor GA Eagles, dat in 2005 voor de laatste het net niet wist te vinden. Dat gebeurde in de 39 wedstrijden in Noord-Holland slechts vijf keer.

Toch is Telstar bezig aan een prima serie en weet het al twee thuisduels op rij de nul te houden. Het laatste succes in Velsen was begin oktober voor Roda JC. De laatste uitzege van Go Ahead is inmiddels al weer twee maanden geleden in Oss. Sindsdien waren er louter gelijke spelen op vreemde bodem.

Telstar en GA Eagles trappen zondag om 12.15 uur af in het Rabobank IJmond Stadion.

Volledig scherm Elso Brito speelde vorig seizoen nog voor Telstar, waar hij in duel was met Spartaan Lars Veldwijk © BSR/SOCCRATES

Oud-spelers

In totaal waren er 31 voetballers die uitkwamen voor beide Jupiler Leagueclubs. Onder hen erkende namen als Ruud Geels, Cees van Kooten en Henk ten Cate. In de huidige selectie van GA Eagles kwamen Donny van Iperen en Elso Brito vorig seizoen nog uit voor Telstar.