Ten Cate en Bosvelt in beeld voor technisch hart GA Eagles

Keeper Stevens: ‘Ik blijf gewoon lekker mijn ding doen’

8:30 Sonny Stevens laat zich door niets of niemand uit zijn bloedvorm halen. Ook niet door bestuurlijke onrust. Maar of de 0-0 tegen Jong FC Utrecht een felicitatie waard is? ,,Voor mij persoonlijk wel natuurlijk. Maar als team hebben we het slecht gedaan vanavond”, zo omschreef hij de emotionele spagaat waarin hij verkeerde.