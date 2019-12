Teruggekeerde Van der Venne is kritisch op zichzelf

reactieDe pest zat in het lijf bij Richard van der Venne. In de catacomben van stadion De Vijverberg haalde de middenvelder van Go Ahead Eagles zich nog een keer de megakans voor de geest die hij vlak voor tijd bij een 1-1 stand kreeg tegen De Graafschap. ,,Die bal moet ik er gewoon inprikken.’’

Terwijl bijna iedereen zich in Doetinchem al met een 1-1 gelijkspel had verzoend, kreeg Van der Venne zondagmiddag ineens de bal nog een keer voor z’n voeten in de slotfase. Een enorme mogelijkheid om Go Ahead Eagles alsnog aan een (verdiende) overwinning te helpen tegen De Graafschap. ,,Ik wilde tegendraads inschieten en koos voor zekerheid’’, haalde Van der Venne de kans terug. ,,Dus ik schoot laag in.’’ Het bood De Graafschap-doelman Hidde Jurjus de kans om met zijn voeten redding te brengen. En Go Ahead Eagles twee extra punten door de neus te boren.

Van der Venne baalde. Voor de negende keer al speelde Go Ahead Eagles gelijk in deze competitie. Graag had Van der Venne zijn terugkeer na een wedstrijd schorsing bekroond met een driepunter. Eerder in de week moest hij nog vroegtijdig de training verlaten met rugklachten. Het had hem tegen De Graafschap geen parten meer gespeeld. ,,Ik ben nu weer helemaal fit. Heb mezelf vandaag redelijk kapot gespeeld. Soms moet ik nog iets rustiger zijn, vooral in defensief opzicht. Dat gaat met vallen en opstaan.’’