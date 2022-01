Terugkeer Chris David bij GA Eagles van de baan: ‘In defensieve systeem kom ik niet beste tot m'n recht’

Go Ahead Eagles gaat niet in zee met Chris David. De middenvelder was de afgelopen week op proef bij de Deventer eredivisionist, maar wist geen contract af te dwingen.

David speelde vrijdagmiddag nog een helft mee in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen de beloften van Borussia Dortmund. Dat deed de 28-jarige Enschedeër niet onverdienstelijk, oordeelde trainer Kees van Wonderen naderhand, die hem een kwalitatieve aanvulling vond op zijn selectie.

Een dag later is de situatie gekeerd en heeft Van Wonderen David uitgezwaaid. ,,Chris had ook in de gaten dat Go Ahead Eagles op dit moment niet het podium is waar hij het best tot zijn recht komt”, zegt Van Wonderen in een reactie op de clubwebsite.

Speelminuten

De keuze om niet samen verder te gaan komt van GA Eagles, benadrukt David. ,,We hebben een goed gesprek gehad, maar als Go Ahead heel graag met me verder had gewild, stond ik daarvoor open. Dit is een mooie club‘’, aldus de speler van het Duitse SSV Jeddeloh.

David had een positief onderhoud met Van Wonderen, vertelde hij zaterdagmiddag. ,,Ik heb moeilijke jaren gehad en heb door omstandigheden relatief weinig wedstrijden gespeeld. Daarom is het voor mij belangrijk om speelminuten te maken. Die garantie heb ik in Duitsland wel, maar bij GA Eagles logischerwijs niet.‘’

Systeem

Daarnaast zijn de sportieve plannen van GA Eagles en Van Wonderen niet op het lijf geschreven van Chris David. De aanvallende middenvelder voelt zich niet senang in het beoogde defensieve systeem met vijf verdedigers waarmee de Deventer club dit seizoen wil overleven in de eredivisie. ,,Tegen Dortmund speelde Go Ahead in een soort 5-2-3-systeem, zonder een echte 10‘’, aldus David. ,,Met dat systeem gaan ze vaker spelen in de eredivisie, maar daarin kom ik niet het beste tot mijn recht. Dan is het beter om uit elkaar te gaan en verder te kijken.‘’

Einde

En dus komt er een einde aan de stage van David, die zes jaar gelden ook al twee seizoenen onder contract stond in Deventer. Die periode werd gekenmerkt door twee zware kruisbandblessures. Sindsdien speelde de voormalig jeugdinternational van Oranje voor Cape Town City in Zuid-Afrika en het Duitse Würzburger Kickers. ,,Nu heb ik vakantie en op 23 januari moet ik me weer melden bij Jeddeloh’‘, aldus David, die blijft hopen op een doorstart in het Nederlandse betaalde voetbal.