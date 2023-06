Terugkeer is daar: Joris Kramer gaat op voor tweede periode bij Go Ahead Eagles

Joris Kramer keert terug bij Go Ahead Eagles. De 26-jarige verdediger komt over van NEC en tekent in Deventer een contract tot medio 2026.

Go Ahead Eagles zocht na het vertrek van Jay Idzes en José Fontán naar versterking links in de defensie en Kramer past in dat plaatje. De linksbenige verdediger speelde in het seizoen 2021-2022 al voor Go Ahead Eagles, destijds werd hij gehuurd van AZ. In Deventer kwam hij tot 26 optredens in de competitie, waarin hij twee keer scoorde.

Spektakelstuk

Een van die doelpunten maakte Kramer in het spektakelstuk tegen Fortuna Sittard, hij nam in die wedstrijd de winnende 4-3 voor zijn rekening. ,,Aan mijn seizoen bij Go Ahead Eagles heb ik een goed gevoel overgehouden”, zegt Kramer. ,,Destijds speelde ik mijn eerste wedstrijden in de eredivisie en daar heb ik veel van geleerd.”

Na zijn jaar bij Go Ahead Eagles vertrok Kramer naar NEC. In Nijmegen begon hij het seizoen als basisspeler, maar na een blessure wisselde hij die rol af met een plek op de bank. Kramer is blij dat hij nu terugkeert in Deventer. ,,Het voelt hier als thuiskomen. Toen ik wist dat ik terug zou keren, heb ik al even contact gehad met Bas Kuipers en Mats Deijl.”

Belangrijke positie ingevuld

Technisch manager Paul Bosvelt stelt dat Go Ahead Eagles door de komst van Kramer een belangrijke positie heeft ingevuld. ,,Joris is een oude bekende, die wij afgelopen seizoen door omstandigheden niet konden behouden. Daarom ben ik erg blij dat we hem nu weer terug hebben kunnen halen. Joris is een vrij complete centrale verdediger met de voorwaarden en de instelling om zich nog verder te ontwikkelen.”