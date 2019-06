Terwolde jaagt op vijfde treffer deze eeuw tegen Eagles

Harold Sneller kijkt goedkeurend naar zijn troepen. Heel af en toe spreidt de trainer zijn armen. Hier en daar docerend, wijzend en pratend met zijn even nieuwe als tijdelijke spelersgroep. Terwijl de zon deze donderdagavond zijn laatste krachten aanspreekt boven sportpark Woldermarck, staalt de regioselectie in Terwolde de spieren en wordt het teamgevoel op kweek gezet. Het seizoen mag dan al even afgelopen zijn voor de amateurvoetballers, de traditionele confrontatie met de profs van Go Ahead Eagles is meer dan een plichtmatig oefenpotje. De jacht op het eerste doelpunt in vijf jaar tegen de Deventer profs is geopend.