Terwolde jaagt op vijfde treffer deze eeuw tegen GA Eagles

De voetballers van GA Eagles houden als bedankje voor de goede zorgen vaak sportief huis op sportpark de Woldermarck. Maar ervaringsdeskundigen Koen Appelo (Terwolde) en Tim Evers (Twello) weten dat een doelpunt tegen de profs van goud is. Een blik op de laatste training van de amateurs in voorbereiding op de clash met hun betaalde buurman uit Deventer.

Harold Sneller kijkt goedkeurend naar zijn troepen. Heel af en toe spreidt de trainer zijn armen. Hier en daar docerend, wijzend en pratend met zijn even nieuwe als tijdelijke spelersgroep. Terwijl de zon deze donderdagavond zijn laatste krachten aanspreekt boven sportpark Woldermarck, staalt de regioselectie in Terwolde de spieren en wordt het teamgevoel op kweek gezet. Het seizoen mag dan al even afgelopen zijn voor de amateurvoetballers, de traditionele confrontatie met de profs van Go Ahead Eagles is meer dan een plichtmatig oefenpotje. De jacht op het eerste doelpunt in vijf jaar tegen de Deventer profs is geopend.

Cummins

Koen Appelo grinnikt. Natuurlijk is hij die vijfde juli van 2014 nog niet vergeten. Kort voor tijd prikt de routinier van Terwolde de toegekende strafschop achter keeper Eric Cummins. Het is de enige Terwoldse treffer dit decennium tegen GA Eagles. ,,Druk?’’ Even valt Appelo stil. ,,Ja, toch wel. Er staat altijd veel publiek langs de lijn en in Terwolde leeft deze wedstrijd elk jaar weer. Tja, en hoe vaak krijg ik de kans om te scoren tegen een profclub…?’’

Illuster rijtje

Het betekent uiteindelijk de eretreffer in het met 1-18 verloren duel. Maar wel eentje die Appelo in een illuster rijtje brengt. Pas drie keer eerder deze eeuw weten amateurs van Terwolde een doelpunt te maken in de seizoensopener tegen de Deventer profs. Rutger van de Beek (2001, 1-9), Jeroen Veldwijk (2005, 1-18) en Jordi Meulenbroek (2007, 1-14) gaan Appelo voor. ,,Van Jeroen wist ik het, hij is onze trainer geweest. Die andere twee niet’’, bekent Appelo, die al tien keer aan de aftrap stond voor een duel met GA Eagles. ,,Maar vervelen doet het nooit. Door de speciale entourage is het voor ons nog steeds een grote wedstrijd.’’

Quote Druk? Ja, toch wel. Er staat altijd veel publiek langs de lijn en in Terwolde leeft deze wedstrijd elk jaar weer. Tja, en hoe vaak krijg ik de kans om te scoren tegen een profclub…? Koen Appelo, Voetballer Terwolde

Het duel in Terwolde wordt immers al bijna dertig jaar gespeeld als ‘dankjewelwedstrijd’ naar de zo gastvrije amateurclub aan de overkant van de IJssel. Een traditie die begon in 1991, op initiatief van Gradus Leurink van sponsor Intermontage, GA Eagles-teammanager Adrie Steenbergen, toenmalig Eagles-trainer Jan Versleijen en Terwoldenaar Hans Vorderman (algemene jeugdzaken bij GA Eagles). Waar de Deventer club zelf de oppositie regelt in de voorbereiding, betaalt Intermontage de kosten en doen de vele vrijwilligers van Terwolde de rest. De entreegelden van het openingsduel gaan rechtstreeks de Terwoldse clubkas in. ,,Een mooie traditie’’, stelt Appelo, die het niet erg vindt om als kanonnenvoer te dienen. ,,Je weet bij voorbaat dat je geen kans hebt, maar zo lang mogelijk de nul houden en hopen dat ze zenuwachtig worden, haha.’’

Hulptroepen

Sinds vorig jaar roept Terwolde wel hulptroepen in om de sportieve slachting binnen de perken te houden. Van clubs uit de regio Twello, Epe en Vaassen wordt een selectie samengesteld, die deze donderdagavond voor de tweede keer samen trainen. ,,Het niveau gaat door die jongens toch wat omhoog’’, vindt Appelo. ,,We kunnen Go Ahead daardoor net wat meer weerstand bieden.’’

Quote Je wordt als amateur gesloopt door die profs. Zeker als middenvelder… Voordeel is wel dat je vaker aan de bal komt. Als spits loop je er tegen Go Ahead verloren bij Tim Evers, Voetballer SV Twello

Ploeggenoot Tim Evers knikt instemmend. ,,Het is altijd leuk om dit soort potjes te spelen’’, aldus de middenvelder van vierdeklasser Twello. Evers was ook vorig jaar aanwezig bij de 0-10 zeperd tegen GA Eagles, dat al 21 keer zonder tegentreffer Terwolde verliet. ,,Je wordt als amateur gesloopt door die profs. Zeker als middenvelder… Voordeel is wel dat je vaker aan de bal komt. Als spits loop je er tegen Go Ahead verloren bij.’’

Na de kennismaking en een bak koffie, spelen de amateurs een klein uur een ontspannen partijspel. ,,Een beetje wennen aan elkaar. Prima zo. Ik had ook best een goed gevoel over de wedstrijd van vorig jaar. Maar het zou wel lekker zijn als we dat doelpuntje weten te maken…’’

De eerdere ontmoetingen dit decennium:

2018: Terwolde-GA Eagles 0-10

2017: Terwolde-GA Eagles 0-13

2016: Terwolde-GA Eagles 0-10

2015: Terwolde-GA Eagles 0-18

2014: Terwolde-GA Eagles 1-18

2013: Terwolde-GA Eagles 0-14

2012: Terwolde-GA Eagles 0-19

2011: Terwolde-GA Eagles 0-6

2010: Terwolde-GA Eagles 0-8