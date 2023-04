The day after brengt GA Eagles ongetwijfeld een glimlach: ‘We speelden echt heel goed’

Bobby Adekanye verzamelt dit seizoen gele kaarten bij de vleet: ‘Zeker niet blij mee’

Bobby Adekanye is vrijdag tegen Excelsior (2-1) betrokken bij een opstootje en ontvangt daarvoor een gele kaart. Het is voor de buitenspeler van Go Ahead Eagles zijn achtste prent van het seizoen en daarmee staat hij in de top drie van de eredivisie.