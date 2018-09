Thijs Dekker vertrekt met de borst vooruit bij GA Eagles

Uitblinker Verhulst: ‘Eerste redding was de mooiste’

1 september Hobie Verhulst had mede door een scheurtje in zijn duim, opgelopen in de eerste trainingsweek, een wat moeizame aanloopfase bij Go Ahead Eagles. Maar de 25-jarige doelman heeft inmiddels alle schroom van zich afgeworpen. Na een sterk optreden tegen FC Eindhoven, was hij gisteravond tegen MVV (2-1 zege) de absolute uitblinker.