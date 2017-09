Thomas bij waakzaam GA Eagles in frontlinie tegen Barendrecht

Sander Thomas is de meest verrassende verschijning in de basisformatie van Go Ahead Eagles, die dinsdag (aftrap 19.45 uur) in actie komt tegen de amateurs van Barendrecht. De middenvelder vervangt in de bekerwedstrijd de met een hamstringblessure kampende spits Leon de Kogel.

Thomas krijgt de voorkeur boven Givan Werkhoven, die wel meer actief was op de maandagtraining maar vorige week last had van een lichte bovenbeenblessure. ,,Ik had ook kunnen kiezen voor Eghan of Werkhoven’’, aldus trainer Leon Vlemmings, die Sander Thomas goede dingen ziet doen op de training. ,,Hij krijgt tegen Barendrecht de voorkeur.’’

Voor Thomas is het niet de eerste basisplaats. De oud-speler van Heracles, FC Twente en PEC Zwolle dwong na zijn proefperiode van afgelopen zomer een contract bij de Deventer club, waar hij in de eerste competitiewedstrijd tegen MVV al meteen in de basis mocht beginnen. Sindsdien moet Thomas het vooral met invalbeurten doen. Tegen Barendrecht moet hij een beweeglijk aanspeelpunt zijn kort achter clubtopscorer Sam Hendriks.

Soumaoro

Ook Sjoerd Overgoor ontbreekt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen de amateurs. De Borculoër heeft vrijdag een tik gehad op het bovenbeen tegen Cambuur en is niet fit genoeg. Zijn plek wordt overgenomen door Brem Soumaoro, die de afgelopen duels al vaker inviel voor Overgoor. De van FC Twente gekomen middenvelder moet voor dynaniek en evenwicht zorgen op het Deventer middenveld dat verder bestaat uit Tim Hölscher, Stefano Beltrame en Pieter Langedijk. Vlemmings laat Shadrach Eghan opnieuw op de bank beginnen.

Barendrecht

Na de moeizame competitiestart is Vlemmings op zijn hoede voor de tweededivisionist uit zijn woonplaats. De Barendrechter bekeek de amateurs zaterdag tegen VVSB (1-1) en zag dat het een aardig voetballende ploeg is. ,,Ik ken de trainer, Adrie Poldervaart, al heel lang’’, aldus Vlemmings. ,,Hij gaat, net als GA Eagles, altijd uit van eigen kracht en zal zeker geen bus parkeren voor de eigen zestien. Barendrecht gaat voor de eigen kansen.’’

En dus moet GA Eagles waakzaam zijn. Vorig seizoen speelde Go Ahead in de eerste ronde tegen Dongen en kwam de ploeg na een vroege achterstand met een 1-3 zege met de schrik vrij bij de derdedivisionist. Een ronde later ging het in eigen stadion gruwelijk alsnog mis tegen Jodan Boys (1-2). ,,Dat mag een club als Go Ahead niet gebeuren’’, aldus Vlemmings. ,,Je moet amateurs nooit het gevoel geven dat er wat te halen valt. Scherpte, concentratie; het zijn containerbegrippen, maar als ploeg moet je gewoon bij de les zijn. Verliezen van amateurs is in mijn ogen altijd een schande.’’

Ketting

Voor de verdedigers Rick Ketting en La’Vere Corbin-Ong komt de bekerwedstrijd nog wat te vroeg. Het duo traint na hun blessures weer volop mee en krijgt vrijdag een plekje in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Emmen. ,,Rick Ketting heb ik hoog zitten’’, aldus Vlemmings. ,,Als ik hem nu zou opstellen in de beker, dan wordt vrijdag voor hem heel erg lastig. Ja, het gaat goed met Rick dus de kans dat hij gaat spelen in Emmen is aanwezig.’’