Thomas Verheydt uit zijn woede op Cruijffiaanse wijze

,,Als je niet kunt winnen, moet je niet verliezen.” Het had zomaar een tekst van wijlen Johan Cruijff kunnen zijn, maar het was Go Ahead Eagles-spits Thomas Verheydt die deze tegeltjeswijsheid uitsprak na de nederlaag tegen Telstar (2-3).

De Hagenees doelde daarmee op de dreun die de Noord-Hollanders uitdeelden in de slotminuut. ,,Het gebeurt ons te vaak dat we de deksel op de neus krijgen in de jacht op de overwinning. Daar moeten we toch iets op verzinnen, want dit was weer onnodig.” Verheydt schudde zijn hoofd van ongeloof. ,,Telstar-thuis, kom op zeg, zulke potjes mag je echt niet verliezen. Dramatisch gewoon.”

Stijve hamstring

De topscorer startte maandagavond op de bank tegen de nummer zestien van de eerste divisie en had verwacht dat hij helemaal niet in actie zou komen. ,,Niets ernstigs, maar ik had wat last van een stijve hamstring na de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Krachten sparen en dan tegen Jong AZ (aanstaande vrijdag, red.) weer starten; dat was de bedoeling.”

Maar na een uurtje moest Verheydt toch opdraven, bij een 1-1 tussenstand. Binnen een minuut maakte Telstar vervolgens de 1-2. Hoewel Verheydt kort daarop vanaf de penaltystip de 2-2 liet aantekenen, verzuimde hij Go Ahead even later op voorsprong te zetten. Vogelvrij voor het doel, produceerde de spits slechts een losse flodder. ,,Er zat wat effect aan, maar die bal moet gewoon tussen de palen. Klaar”, zo trok hij het boetekleed aan.

Gedachtenwolkje