‘Thuisduel in Breda’ voor Belg Mertens, de nog ongeslagen verdediger van GA Eagles

,,Het gaat goed, met mezelf en het team’’, vertelt de 20-jarige Mertens. ,,Tegen NAC zal het zwaar worden, maar ik zie ons in staat tot een mooie prestatie. Het stadion is vol en dat is alleen maar mooi. Ik ben niet bang voor een heksenketel daar. Wij zijn met ons zelf bezig.’’

Tegen Almere City speelde Mertens een van de beste wedstrijden in zijn eerste twee maanden. ,,Vooral aanvallend was ik belangrijk’’, erkent de Belg, die eind augustus overkwam van Oud-Heverlee Leuven. Waar hij Adrian Edqvist in staat stelde te scoren, bleef een eigen treffer uit. ,,Ik was er dichtbij, jammer, maar het is niet mijn belangrijkste taak. Dat is verdedigen en ook dat gaat bij ons de laatste weken goed gelukkig.’’