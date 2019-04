Tiental GA Eagles buigt het hoofd voor TOP Oss

LIVEBLOGGo Ahead Eagles is er niet in geslaagd het zo mooi begonnen paasweekeinde af te sluiten met een zege in Oss. Nadat vrijdag nog het ticket voor de play-offs werd veiliggesteld, ging de Deventer ploeg onderuit tegen TOP Oss. En dat mocht vooral Thomas Verheydt zich aantrekken.

De gelegenheidsaanvoerder liet zich op slag van rust gaan tegen Lorenzo Pique. De Ossenaar zette een blok, Verheydt maakte in zijn val een trappende beweging. Arbiter Kooij kon niet anders dan de rijzige spits de rode kaart tonen. Na rust probeerde GA Eagles het wel, maar TOP Oss was simpelweg sterker en uiteindelijk via Huseyin Dogan doeltreffender dan GA Eagles, dat met een flink aangepaste basisploeg begon aan de wedstrijd tegen TOP Oss. Trainer John Stegeman liet zes spelers die vrijdag nog in actie kwamen tegen Jong PSV (2-1 winst) aan de kant tegen de Brabanders die dit seizoen zo nadrukkelijk jagen op de topclubs in de eerste divisie. De hele top vijf, van Twente tot Almere, morste al punten tegen TOP dat eerder dit seizoen in de Adelaarshorst met 0-1 won.

Veel nieuwe gezichten

Het weerhield Stegeman er niet van zijn elftal volledig om te gooien. Jeff Stans was na zijn vijfde gele kaart van het seizoen sowieso al geschorst. Jeroen Veldmate, Istvan Bakx, Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil worden vanwege kleine fysieke kwaaltjes uit voorzorg gespaard op het kunstgras in het Frans Heesen Stadion, waar GA Eagles vorig seizoen nog met 1-6 wist te winnen. Waar Paco van Moorsel nog plaatsneemt op de bank, ontbreken de andere vijf in Oss.

Debutant

Giovanni Büttner maakte zijn competitiedebuut in de eerste divisie voor GA Eagles. Hij speelde eerder wel mee als invaller tegen Ajax in de KNVB-beker. Julius Bliek, Joey Groenbast, Gor Agbaljan, Orhan Dzepar en Pieter Langedijk completeerden het Deventer ensemble.

Saai

Alle wisselingen deden het spel geen goed. GA Eagles was zoekende in het systeem met de vijf verdedigers, waarbij de backs Lelieveld en Baas diep moesten spelen in balbezit. Ook TOP Oss, bekend met het systeem, maakte amper indruk op het stroperige kunstgras, waardoor zich een vervelden wedstrijd ontspon. In de eerste drie kwartier slaagde GA Eagles er niet in een fatsoenlijjke kans af te dwingen. Dat deed TOP wat beter, maar op inzetten van Dogan en Bryan Smeets redde keeper Hobie Verhulst bekwaam. Het dieptepunt wat Go Ahead betreft was echter de rode kaart van Verheydt.

Verhulst

Na rust begon TOP Oss sterk tegen de tien van GA Eagles. Het offensief kon goalie Verhulst echter amper verontrusten. Schoten van Kaak, Fleuren en Smeets verdwenen naast of hobbelden in de handen van de doelman. Pas na een klein uur moest Verhulst echt aan de bak. Maar ook de vrije trap van Dogan bokste hij al zwevend uit de hoek. Het bleek uitstel van executie. Nadat Pieter Langedijk met het eerste serieuze Deventer schot op doel van de wedstrijd keeper Koeman op zijn pas vond, was het aan de andere kant wel raak. Na slecht uitverdedigen van Roland Baas bezorgde Rommens de bal bij Huseyin Dogan, die Verhulst met zijn negentiende doelpunt van het seizoen kansloos liet: 1-0.

Met Maarten Pouwels in de punt ging het tiental van GA Eagles nog wel op jacht naar de gelijkmaker. Het bleek in de Brabantse warmte net even te veel gevraagd voor de mannen van Stegeman.

TOP Oss-GA Eagles 1-0 (0-0). 67. Huseyin Dogan 1-0.

Toeschouwers: 2692.

Scheidsrechter: Kooij.

Rode kaart: 42. Thomas Verheydt (GA Eagles).

Gele kaart: Norichio Nieveld (TOP Oss),