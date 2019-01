Tiental Go Ahead Eagles pakt in extremis punt bij Cambuur

Roland Baas heeft Go Ahead Eagles maandagavond in de slotfase aan een punt geholpen in het uitduel met SC Cambuur. De 22-jarige linksback was alert door in de voorlaatste minuut na een vrije trap van Jeff Stans vanuit de rebound toe te slaan: 1-1.

Het was het allereerste doelpunt voor Baas in het betaald voetbal. En die timede hij goed, want hij bezorgde de Deventer ploeg er een niet meer verwacht punt mee, nadat Gino Bosz in de 60ste minuut rood (2x geel) had gekregen.

Vermakelijk

IJzel en gladde wegen hadden vrijdagavond nog een streep gehaald door de wedstrijd, maar de weersomstandigheden waren bij de herkansing op maandagavond aanvankelijk nauwelijks beter te noemen. Ondanks de hevige stortregen die neerdaalde over de kunstgrasmat in het Cambuur Stadion, maakten beide ploegen er een zeer vermakelijk potje van.

Het spel golfde het eerste half uur op en neer, met kansen over en weer. Na 26 minuten sprong het publiek op van de banken na een kiezelharde pegel van Kevin Jansen. De bal ketste via de onderkant van de lat terug het veld in. Tyrone Conraad scoorde uit de rebound, maar dat deed hij in buitenspelpositie. Geen treffer derhalve.

Onbesuisde tackle

Kort daarvoor kwam SC Cambuur overigens goed weg, toen Robert van Koesveld slechts geel kreeg na een onbesuisde tackle op de benen van Jaroslav Navrátil. Rood was meer op zijn plaats geweest.

Go Ahead liet zich daardoor niet uit het veld slaan en kreeg na ruim een half uur via Pieter Langedijk een grote kans op de openingstreffer. De linksbuiten stuitte op aangeven van Istvan Bakx op de voeten van Xavier Mous, die verdienstelijk stond te keepen onder de lat van SC Cambuur.

Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Issa Kallon werd veel te veel ruimte geboden op de rand van het strafschopgebied en legde de bal goed terug op de instormende Kevin van Kippersluis. De invaller wist wel raad met de geboden kans en bracht SC Cambuur met een hard schot op voorsprong: 1-0.

Volledig scherm Kevin van Kippersluis (derde van links) viert de 1-0 van SC Cambuur. © BSR/SOCCRATES

Tien man

Daarna greep SC Cambuur het heft in handen en hing de 2-0 eerder in de lucht dan de gelijkmaker. En na een uur spelen moest de Deventer ploeg verder met tien man na een rode kaart voor centrale verdediger Gino Bosz. Hij kreeg zijn tweede gele kaart van arbiter Edwin van de Graaf nadat hij iets te fel doorging en zijn noppen zette in de schoen van Van Kippersluis.

De spanning bleef echter aanwezig, doordat een tweede treffer voor de thuisploeg uitbleef. Robertha dacht na 65 minuten de 2-0 te maken, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Go Ahead was ondanks het ondertal niet veel minder dan de Friezen in het laatste half uur. Echte kansen bleven echter achterwege. Tot de voorlaatste minuut. Jeff Stans mocht aanleggen voor een vrije trap en nadat hij de bal tegen de paal had geschoten, was Roland Baas alert bij de rebound. En zo zorgde de linksback met zijn eerste treffer in het roodgeel alsnog voor een Deventer puntje: 1-1.

SC Cambuur – Go Ahead Eagles 1-1 (1-0). 33. Kevin van Kippersluis 1-0, 89. Roland Baas 1-1

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Toeschouwers: 6921.

Rode kaart: 61. Gino Bosz (Go Ahead Eagles, 2x geel).

Gele kaart: Van Koesveld (SC Cambuur); Van der Venne (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx (82. Werkhoven), Van der Venne (53. Džepar); Navrátil, Van Moorsel, Langedijk (87. Bliek).