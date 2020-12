Tijd begint te dringen in Deventer voor trainer Van Wonderen en armoedig GA Eagles

Trainer Kees van Wonderen predikt geduld. Al maanden. Geduld wat bij de achterban al minstens zo lang op de proef wordt gesteld bij wedstrijden van Go Ahead Eagles. Tijd glipt de Deventer ploeg echter door de vingers. Ook tegen Jong AZ was het geworstel bij vlagen een kwelling voor het oog. De Alkmaarse beloftenploeg hield zich in de Adelaarshorst zonder enige moeite staande. GA Eagles slaagt er maar niet in een wedstrijd naar de hand te zetten en aanvallend is armoe troef. En dus kon het gebeuren dat een troep jonge Noord-Hollanders voor het eerst met de volle poet aan de haal ging in Deventer. Sterker, het AZ-doel bleef zelfs schoon. Dat was Jong AZ al 41 competitieduels niet meer gelukt.